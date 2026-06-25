Ferrari Aktie
WKN DE: A2ACKK / ISIN: NL0011585146
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25.06.2026 13:26:25
Ferrari marketing boss quits just weeks after EV launch backlash
The design of the luxury carmaker's first all-electric vehicle, the Luce, was heavily criticised.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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