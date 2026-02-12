Ferrari öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Ferrari hat am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 43,13 ARS. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 27,49 ARS je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Ferrari mit einem Umsatz von insgesamt 3 014,13 Milliarden ARS abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1 850,60 Milliarden ARS erwirtschaftet worden waren, um 62,87 Prozent gesteigert.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 151,93 ARS, nach 101,09 ARS im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 10 044,23 Milliarden ARS – ein Plus von 51,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Ferrari 6 613,08 Milliarden ARS erwirtschaftet hatte.

