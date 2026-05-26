Ferrari Aktie
WKN DE: A2ACKK / ISIN: NL0011585146
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26.05.2026 20:32:04
Ferrari Reveals Luce, Its First Fully Electric Vehicle, Co-Designed by Jony Ive
The launch of Ferrari's EV comes as other luxury automakers roll back plans to introduce their own EVs. But public reception is polarized.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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