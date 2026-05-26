Ferrari Aktie
WKN DE: A2ACKK / ISIN: NL0011585146
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26.05.2026 04:48:58
Ferrari shares slump after it unveils first fully electric car
The new Luce model has divided opinion on social media, and comes despite intense pressure from Chinese EV makers.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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