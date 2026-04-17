Ferrari Aktie

Ferrari für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ACKK / ISIN: NL0011585146

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17.04.2026 22:00:00

Ferrari Stalled on Its EV Goals, but It Still Delivers 38.8% Margins

The market has repriced Ferrari (NYSE: RACE) for slower growth, but the company's order book is still filling up through next year. That level of demand suggests the pullback was more about the stock's valuation than the health of the underlying business. For investors, that means Ferrari's uniquely profitable model is now available at a more reasonable price.The sell-off was triggered by its capital markets day last year, where management laid out a new path to 2030. The company now targets revenue growth of just 5% per year, a significant deceleration from the 12% to 17% rates of recent years.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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