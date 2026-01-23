Ferrari Aktie
Ferrari Stock: Buying Opportunity or Value Trap at the 52 Week Low?
In this video, Motley Fool contributors Jason Hall and Tyler Crowe make the case for Ferrari (NYSE: RACE) as a strong buy following the double-digit sell-off of its stock.*Stock prices used were from the afternoon of Jan. 22, 2026. The video was published on Jan 23, 2026.
Nachrichten zu Ferrari N.V.
|
05.01.26
|Ferrari-Aktie gesucht: Exor sichert sich Rechte durch Verlängerung der Vereinbarung (Dow Jones)
|
23.12.25
|John Elkann’s year to forget: a pile-up of problems from family to Ferrari (Financial Times)
|
09.12.25
|ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Ferrari auf 420 Euro - 'Overweight' (dpa-AFX)
|
08.12.25
|Ferrari-Aktie fällt: Morgan Stanley senkt Kursziel (dpa-AFX)
|
12.11.25
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan startet Ferrari mit 'Overweight' - Ziel 394 Euro (dpa-AFX)
|
04.11.25
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt Ferrari auf 'Outperform' - Ziel 460 Euro (dpa-AFX)
|
04.11.25
|Ferrari-Aktie im Plus: Umsatz und Gewinn gesteigert (dpa-AFX)
|
04.11.25
|Ferrari bestätigt Prognose - Auslieferungen über Erwartungen (Dow Jones)
Analysen zu Ferrari N.V.
|21.01.26
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|19.01.26
|Ferrari Buy
|UBS AG
|19.01.26
|Ferrari Overweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|09.01.26
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG

