Ferrari Aktie
WKN DE: A2ACKK / ISIN: NL0011585146
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11.11.2026 15:15:02
Ferrari Stock: Fewer Cars Sold, More Profit. Here’s the 1 Number That Explains It.
Ferrari (NYSE:RACE) shares currently trade 19% off their peak (as of Nov. 10), but they have soared 23% over the past six months. The company is starting to hit the gas pedal on market sentiment.
The fundamentals are in top shape. In Q3 (ended Sept. 30), Ferrari reported year-over-year revenue growth of 7.4%. Its diluted earnings per share (EPS) climbed at an even faster 14%.
These figures came in better than analyst expectations. Management gave investors another reason to cheer when they raised full-year guidance, now expecting higher sales and profitability.
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