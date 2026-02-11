Ferrari zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Ferrari hat am 10.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,14 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 2,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ferrari im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,80 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,80 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,74 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 2,08 EUR je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 1,78 Milliarden EUR geschätzt.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 8,97 EUR gegenüber 8,47 EUR im Vorjahr.

Ferrari hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 7,15 Milliarden EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 6,68 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 8,94 EUR sowie einen Umsatz von 7,12 Milliarden EUR belaufen.

Redaktion finanzen.at