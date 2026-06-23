Shell Aktie
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
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23.06.2026 16:30:06
Ferraris and Shell Companies: Five Charged in Medicare Fraud Schemes
The Justice Department is taking aim at pricey “skin substitutes,” an overused wound care treatment that cost the government $10 billion in 2024.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
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10:04
|FTSE 100-Papier Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Shell (ex Royal Dutch Shell) von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
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22.06.26
|Schwacher Wochentag in Europa: Das macht der STOXX 50 am Montagmittag (finanzen.at)
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19.06.26
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 am Nachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
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19.06.26
|Börse London in Rot: FTSE 100 verbucht am Freitagnachmittag Verluste (finanzen.at)
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19.06.26
|Minuszeichen in London: FTSE 100 gibt am Mittag nach (finanzen.at)
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19.06.26
|Gewinne in Europa: STOXX 50 am Mittag in Grün (finanzen.at)
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18.06.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 notiert am Donnerstagnachmittag im Minus (finanzen.at)
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18.06.26
|Börse Europa: STOXX 50 notiert im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|16.06.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|10.06.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.05.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.26
|Shell Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.06.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|10.06.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.05.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.26
|Shell Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.06.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.05.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.26
|Shell Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.05.26
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.06.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|08.05.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|28.04.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|09.04.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|08.04.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
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