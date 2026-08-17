CAR Aktie
ISIN: US14074L1052
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17.08.2026 03:47:33
Ferrari's first ever electric car sold for record $40m
The Luce's launch drew backlash from some commentators who said it broke from the brand's signature dramatic styling.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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