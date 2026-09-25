Ferrellgas Partners LP Partnership Units Aktie
WKN DE: A3CL9G / ISIN: US3152932097
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25.09.2026 13:38:53
Ferrellgas Partners, L.P. Q4 Sales Decline
(RTTNews) - Ferrellgas Partners, L.P. (FGP) released Loss for fourth quarter of -$49.117 million
The company's bottom line came in at -$49.117 million, or -$4.32 per share. This compares with -$42.560 million, or -$8.76 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 0.2% to $342.852 million from $343.629 million last year.
Ferrellgas Partners, L.P. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$49.117 Mln. vs. -$42.560 Mln. last year. -EPS: -$4.32 vs. -$8.76 last year. -Revenue: $342.852 Mln vs. $343.629 Mln last year.
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