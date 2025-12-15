Ferrellgas Partners LP Partnership Units -B- präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ferrellgas Partners LP Partnership Units -B- lud am 12.12.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.10.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 8,88 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -33,230 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,44 Prozent auf 355,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 364,1 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at