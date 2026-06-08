|
08.06.2026 06:31:29
Ferrellgas Partners LP Partnership Units -B- stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Ferrellgas Partners LP Partnership Units -B- hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.06.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.04.2026 abgelaufen war.
Der Verlust je Aktie wurde auf 11,54 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Ferrellgas Partners LP Partnership Units -B- ein Ergebnis je Aktie von 1,26 USD vermeldet.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,47 Prozent auf 524,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 560,9 Millionen USD gelegen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Zweifel und erneute Eskalation im Nahen Osten: ATX-Anleger dürften sich zurückhalten -- DAX vor rotem Wochenauftakt -- Börsen in Asien geben nach
Am heimischen Aktienmarkt dürfte Zurückhaltung vorherrschen. Der deutsche Markt wird mit Verlusten erwartet. In Fernost dominieren die Bären.