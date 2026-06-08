Ferrellgas Partners LP Partnership Units -B- stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ferrellgas Partners LP Partnership Units -B- hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.06.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.04.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 11,54 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Ferrellgas Partners LP Partnership Units -B- ein Ergebnis je Aktie von 1,26 USD vermeldet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,47 Prozent auf 524,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 560,9 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at