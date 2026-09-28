28.09.2026 06:31:29

Ferrellgas Partners LP Partnership Units -B- stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ferrellgas Partners LP Partnership Units -B- präsentierte in der am 25.09.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.07.2026 endete.

Ferrellgas Partners LP Partnership Units -B- hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 4,32 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -8,760 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,23 Prozent auf 342,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 343,6 Millionen USD gelegen.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 13,900 USD beziffert. Im Vorjahr waren -16,360 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 1,86 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 3,83 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,94 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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