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08.06.2026 06:31:29
Ferrellgas Partners LP Partnership Units: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Ferrellgas Partners LP Partnership Units präsentierte am 05.06.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 11,54 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,26 USD je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 560,9 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 524,6 Millionen USD.
Redaktion finanzen.at
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