15.12.2025 06:31:29
Ferrellgas Partners LP Partnership Units hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Ferrellgas Partners LP Partnership Units hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.12.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.10.2025 abgelaufen war.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -8,88 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Ferrellgas Partners LP Partnership Units ein EPS von -33,230 USD in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 364,1 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 355,2 Millionen USD.
