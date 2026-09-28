Ferrellgas Partners LP Partnership Units stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ferrellgas Partners LP Partnership Units lud am 25.09.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 4,32 USD gegenüber -8,760 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Ferrellgas Partners LP Partnership Units hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 342,9 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 343,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Ferrellgas Partners LP Partnership Units vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 13,900 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -16,360 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Ferrellgas Partners LP Partnership Units im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 3,83 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,86 Milliarden USD im Vergleich zu 1,94 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at