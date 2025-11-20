Ferro: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Ferro hat am 18.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Ferro hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,89 PLN je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,28 PLN je Aktie gewesen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 205,3 Millionen PLN. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 193,5 Millionen PLN.

Redaktion finanzen.at