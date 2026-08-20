Ferroamp Elektronik Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Ferroamp Elektronik Registered ließ sich am 19.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Ferroamp Elektronik Registered die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Ferroamp Elektronik Registered vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,09 SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,050 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 60,0 Millionen SEK vermeldet – das entspricht einem Plus von 223,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,5 Millionen SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at