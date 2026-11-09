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09.11.2026 06:31:29
Ferroamp Elektronik Registered: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Ferroamp Elektronik Registered stellte am 06.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,08 SEK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,100 SEK je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ferroamp Elektronik Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 250,45 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 58,2 Millionen SEK im Vergleich zu 16,6 Millionen SEK im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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