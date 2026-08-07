Ferroglobe legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ferroglobe hat am 04.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,32 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Ferroglobe im vergangenen Quartal 378,6 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ferroglobe 386,9 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at