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05.11.2026 06:31:28
Ferroglobe: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Ferroglobe hat am 03.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Es stand ein EPS von 0,31 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Ferroglobe noch ein Gewinn pro Aktie von -0,070 USD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 311,7 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 369,8 Millionen USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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