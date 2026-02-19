Ferroglobe: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Ferroglobe ließ sich am 17.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Ferroglobe die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,43 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,250 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10,37 Prozent auf 329,4 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 367,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,910 USD vermeldet. Im Vorjahr waren 0,130 USD erwirtschaftet worden.

Ferroglobe hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 1,34 Milliarden USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 18,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,64 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

