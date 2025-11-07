Ferroglobe zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Ferroglobe lud am 05.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,07 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 311,7 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 28,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 433,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at