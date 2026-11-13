Ferronordic Machines Registered: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ferronordic Machines Registered hat am 11.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS belief sich auf 5,43 SEK gegenüber -0,870 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Ferronordic Machines Registered 1,22 Milliarden SEK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,06 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at