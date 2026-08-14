Ferronordic Machines Registered: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Ferronordic Machines Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 3,08 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Ferronordic Machines Registered -3,510 SEK je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 43,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,56 Milliarden SEK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,09 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 3,10 SEK gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 1,56 Milliarden SEK geschätzt worden war.

Redaktion finanzen.at