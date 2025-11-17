Ferrotec hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Ferrotec hat am 14.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 77,60 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Ferrotec ein EPS von 92,31 JPY je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Ferrotec 72,08 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 74,05 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at