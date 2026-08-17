Ferrotec hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Ferrotec hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 430,60 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Ferrotec ein EPS von 57,13 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 182,44 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 164,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 68,90 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at