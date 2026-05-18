Ferrotec: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Ferrotec stellte am 15.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 101,22 JPY, nach 65,86 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat Ferrotec im vergangenen Quartal 77,29 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ferrotec 72,03 Milliarden JPY umsetzen können.

Ferrotec hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 317,88 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 334,13 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,30 Prozent auf 288,93 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 274,39 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at