Ferrotec verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ferrotec hat am 13.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 81,93 JPY, nach 72,80 JPY im Vorjahresvergleich.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 70,67 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 67,21 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at