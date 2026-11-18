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18.11.2026 06:31:28
Ferrotec vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Ferrotec ließ sich am 16.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Ferrotec die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 296,02 JPY. Im Vorjahresviertel waren 77,60 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 55,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 72,08 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 112,42 Milliarden JPY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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