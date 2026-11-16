Ferrovia Centro Atlantica: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Ferrovia Centro Atlantica hat am 13.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,15 BRL beziffert, während im Vorjahresquartal 0,480 BRL je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 796,3 Millionen BRL – das entspricht einem Minus von 19,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 991,7 Millionen BRL in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at