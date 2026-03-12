|
FERROVIA CENTRO-ATLANTICA hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
FERROVIA CENTRO-ATLANTICA hat am 10.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS lag bei -1,56 BRL. Ein Jahr zuvor waren -0,140 BRL je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 16,74 Prozent auf 765,0 Millionen BRL aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 918,8 Millionen BRL erwirtschaftet worden.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,150 BRL. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,85 BRL je Aktie vermeldet.
Das vergangene Geschäftsjahr hat FERROVIA CENTRO-ATLANTICA mit einem Umsatz von insgesamt 3,61 Milliarden BRL abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,91 Milliarden BRL erwirtschaftet worden waren, um -7,69 Prozent verringert.
