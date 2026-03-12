Ferrovia Centro Atlantica informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ferrovia Centro Atlantica hat am 10.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,13 BRL beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,330 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 16,74 Prozent zurück. Hier wurden 765,0 Millionen BRL gegenüber 918,8 Millionen BRL im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,150 BRL je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Ferrovia Centro Atlantica ein Gewinn pro Aktie von 1,66 BRL in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Ferrovia Centro Atlantica im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 7,69 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3,61 Milliarden BRL im Vergleich zu 3,91 Milliarden BRL im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at