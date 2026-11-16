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16.11.2026 06:31:29
FERROVIA CENTRO-ATLANTICA öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
FERROVIA CENTRO-ATLANTICA hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,15 BRL ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,480 BRL je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 19,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 796,3 Millionen BRL. Im Vorjahreszeitraum waren 991,7 Millionen BRL in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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