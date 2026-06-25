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25.06.2026 06:31:29
FERSA Energias Renovables: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
FERSA Energias Renovables präsentierte am 23.06.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,02 EUR. Im Vorjahresviertel hatte FERSA Energias Renovables 0,030 EUR je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz wurde auf 533,5 Millionen EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 569,4 Millionen EUR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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