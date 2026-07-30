|
30.07.2026 06:31:29
Fertiglobe: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Fertiglobe ließ sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Fertiglobe die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
In Sachen EPS wurden 0,05 AED je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fertiglobe 0,010 AED je Aktie eingenommen.
Fertiglobe hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,99 Milliarden AED abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 91,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,08 Milliarden AED erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX mti Gewinnen -- DAX im Plus -- Wall Street fester erwartet -- Asiens Börsen schließen höher - Erholungsrally in Südkorea
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich vor dem Wochenende stark. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. An der Wall Street werden grüne Vorzeichen erwartet. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag im Plus.