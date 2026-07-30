Fertiglobe: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Fertiglobe ließ sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Fertiglobe die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 0,05 AED je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fertiglobe 0,010 AED je Aktie eingenommen.

Fertiglobe hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,99 Milliarden AED abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 91,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,08 Milliarden AED erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at