Fertiglobe: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Fertiglobe hat am 10.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 53,01 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,79 Milliarden AED, während im Vorjahreszeitraum 1,82 Milliarden AED ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at