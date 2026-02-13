Fertiglobe veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Fertiglobe hat am 11.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,05 AED ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,020 AED je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 2,97 Milliarden AED vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Fertiglobe 1,71 Milliarden AED umgesetzt.

Mit einem EPS von 0,070 AED lag das Ergebnis je Aktie für das Gesamtjahr auf dem Vorjahreswert, als Fertiglobe mit 0,070 AED je Aktie genauso viel verdiente.

Fertiglobe hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 10,38 Milliarden AED abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 40,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 7,38 Milliarden AED erwirtschaftet worden waren.

