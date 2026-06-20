Middle East Aktie

Middle East für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: JO3129311010

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20.06.2026 06:00:30

Fertiliser prices tumble as traders look beyond Middle East disruption

Urea back to prewar levels but drop in demand ‘is not good news’Weiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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