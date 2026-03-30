Fertilizantes Heringer SA stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Fertilizantes Heringer SA hat am 27.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 3,29 BRL vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -12,230 BRL erwirtschaftet worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 30,40 Prozent zurück. Hier wurden 965,4 Millionen BRL gegenüber 1,39 Milliarden BRL im Vorjahreszeitraum generiert.

Fertilizantes Heringer SA vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 2,960 BRL. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -21,440 BRL je Aktie erwirtschaftet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 11,15 Prozent auf 4,09 Milliarden BRL ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 4,61 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at