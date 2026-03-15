Caesars Entertainment Aktie

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WKN DE: A1C9E4 / ISIN: US1276861036

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15.03.2026 08:27:30

Fertitta Entertainment Reportedly In Talks To Acquire Caesars Entertainment

(RTTNews) - Fertitta Entertainment is negotiating to acquire Caesars Entertainment for $32 per share, valuing the company's equity at $6.5 billion, CNBC reported citing people familiar with the matter. The proposed deal assigns Caesars an enterprise value of $31.5 billion, factoring in its significant debt load.

The discussions are taking place during a 45-day exclusive negotiation window, with talks reportedly held this weekend at Fertitta's headquarters in Houston.

Earlier this week, the Wall Street Journal reported Fertitta had considered offering $34 per share, which would value Caesars at approximately $7 billion.

Caesars has also attracted interest from Icahn Enterprises, which submitted an all-cash bid of about $33 per share. Billionaire Carl Icahn's firm had previously made a friendly offer in January at $28.50 per share, assuring that Caesars' current management would remain in place.

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