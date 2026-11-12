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12.11.2026 06:31:28
Fervo Energy: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Fervo Energy hat am 09.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,06 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,060 USD ebenfalls auf diesem Niveau.
Beim Umsatz wurden 0,1 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 0,1 Millionen USD.
Redaktion finanzen.at
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