Fervo Energy Aktie
WKN DE: A42AVV / ISIN: US31556C1062
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09.11.2026 13:42:35
Fervo Energy Q3 Sales Increase
(RTTNews) - Fervo Energy (FRVO) reported Loss for third quarter of -$19.53 million
The company's bottom line came in at -$19.53 million, or -$0.07 per share. This compares with -$15.79 million, or -$1.90 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 110.9% to $0.116 million from $0.055 million last year.
Fervo Energy earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$19.53 Mln. vs. -$15.79 Mln. last year. -EPS: -$0.07 vs. -$1.90 last year. -Revenue: $0.116 Mln vs. $0.055 Mln last year.
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