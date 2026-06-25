Fervo Energy zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Fervo Energy hat am 22.06.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,03 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Fervo Energy ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,030 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at