Festere Wall Street stützt DAX - Inflation im Blick

Gestärkt durch Kursgewinne an der Wall Street wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Mittwoch höher starten. Am Dienstag hatte er dank der Hoffnung auf eine Belebung der chinesischen Konjunktur 1,6 Prozent auf 14.185,94 Punkte zugelegt.