07.07.2026 11:39:38

Festnahmen bei Protesten gegen Nato-Gipfel in Ankara

ANKARA (dpa-AFX) - Die türkische Polizei hat bei Protesten gegen den Nato-Gipfel in Ankara mehrere Menschen festgenommen. Darunter seien auch Mitglieder der türkischen Arbeiterpartei Tip, wie diese auf X mitteilte. Nach Angaben der türkischen Anwaltsvereinigung CHD wurden mehr als 20 Menschen festgenommen.

Auf Aufnahmen der oppositionellen Zeitung "Cumhuriyet" war zu sehen, wie Demonstranten in der Nähe des Kurtulus-Parks in Ankara in Handschellen abgeführt wurden. Demonstranten skandierten unter anderem: "Nato raus, dieses Land gehört uns!".

Die türkischen Behörden hatten ein umfassendes Demonstrationsverbot rund um den Nato-Gipfel verhängt. Bereits im Vorfeld waren zahlreiche Menschen festgenommen worden, darunter Aktivisten, Gewerkschaftler und Journalisten./jam/DP/jha

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