Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|
27.01.2026 18:04:00
Festplattenverschlüsselung FileVault: Apple umgeht BitLocker-„Falle“ in macOS 26
Microsoft wird kritisiert, weil der Konzern Behörden Zugriff auf die SSD-Verschlüsselung gibt. Apple hat das Problem in FileVault behoben – ab macOS 26 Tahoe.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
