Feuer auf Frachtschiff in Straße von Hormus gelöscht

SEOUL (dpa-AFX) - Das nach einer Explosion ausgebrochene Feuer auf einem Schiff der südkoreanischen Reederei HMM Co. in der Straße von Hormus ist mittlerweile gelöscht worden. Die Besatzung habe vier Stunden zum Löschen der Flammen benötigt, berichtete Südkoreas amtliche Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf einen Vertreter des Unternehmens. Todesopfer gebe es nicht. Auch über mögliche Verletzungen der 26-köpfigen Besatzung ist nichts bekannt.

Das Schiff lag laut Yonhap zum Zeitpunkt der Explosion in Gewässern nahe den Vereinigten Arabischen Emiraten in der Meerenge vor Anker. US-Präsident Donald Trump hatte zuvor am Montag (Ortszeit) auf der Online-Plattform Truth Social geschrieben, dass der Iran ein südkoreanisches Frachtschiff beschossen habe.

Von der Reederei selbst wurde ein Angriff bislang nicht bestätigt. Yonhap zitierte einen Mitarbeiter von HMM Co., demzufolge bisher nicht klar sei, "ob es einen äußeren Angriff gab oder ob die Explosion durch ein internes Problem auf dem Schiff verursacht wurde". Das Schiff soll nun in den kommenden Tagen mit Hilfe eines Schleppers nach Dubai gebracht werden./fkr/DP/zb