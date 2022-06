Feuer bricht in Shanghaier Chemiefabrik aus

SHANGHAI (dpa-AFX) - In Shanghai ist eine Chemiefabrik in Brand geraten. Wie chinesische Staatsmedien berichteten, brach das Feuer in einer petrochemischen Anlage des chinesischen Konzerns Sinopec am Samstag gegen 4 Uhr morgens (Ortszeit) aus. Demnach ereigneten sich auch mehrere Explosionen. Den Angaben zufolge brachten Feuerwehrleute den Brand einige Stunden nach Ausbruch unter Kontrolle. Es seien keine ausgetretenen Schadstoffe entdeckt worden. Die Ursache für den Brand war zunächst unklar. Auch zu möglichen Opfern oder Verletzen wurden zunächst keine Angaben gemacht./jpt/DP/zb